Gigi Riva: «Seguo il Napoli: è entusiasmante. È una bella squadra. E ha quei due là davanti…» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Messaggero intervista Gigi Riva. Ha 78 anni e custodisce un record di ferro, 35 gol con l’Italia in 42 partite: da allora nessuno come lui, nemmeno da vicino. Riva commenta l’assenza di attaccanti in Italia. «Gli stranieri hanno rovinato la Nazionale. Sono troppi nel nostro calcio. E non c’è più un italiano che abbia la possibilità di farsi notare, di mettersi in evidenza. Sono quasi tutti attaccanti stranieri nelle squadre di vertice». Ai suoi tempi c’era invece abbondanza, i commissari tecnici dovevano fare scelte impopolari. «E’ vero, c’era una Rivalità fortissima, erano tutti affamati di calcio. Oggi ci sono soprattutto stranieri, a volte non ci si riesce a ricordare nemmeno come si chiamano». A Riva viene chiesto se gli piace guardare il calcio di oggi. Risponde: «Faccio un po’ fatica, in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Messaggero intervista. Ha 78 anni e custodisce un record di ferro, 35 gol con l’Italia in 42 partite: da allora nessuno come lui, nemmeno da vicino.commenta l’assenza di attaccanti in Italia. «Gli stranieri hanno rovinato la Nazionale. Sono troppi nel nostro calcio. E non c’è più un italiano che abbia la possibilità di farsi notare, di mettersi in evidenza. Sono quasi tutti attaccanti stranieri nelle squadre di vertice». Ai suoi tempi c’era invece abbondanza, i commissari tecnici dovevano fare scelte impopolari. «E’ vero, c’era unalità fortissima, erano tutti affamati di calcio. Oggi ci sono soprattutto stranieri, a volte non ci si riesce a ricordare nemmeno come si chiamano». Aviene chiesto se gli piace guardare il calcio di oggi. Risponde: «Faccio un po’ fatica, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@CagliariCalcio, il nuovo stadio si chiamerà Gigi Riva - sportface2016 : #Cagliari, il nuovo stadio sarà intitolato a Gigi #Riva - napolista : #GigiRiva: «Seguo il #Napoli: è entusiasmante. È una bella squadra. E ha quei due là davanti…» Al Messaggero: «In… - toddemax : @atleticaitalia La madre di tutte le VITTORIE. Iconica. Per sempre. Come il gol in rovesciata di Gigi Riva, come la… - Frances70429408 : RT @CalcioGiulini: Nuovo stadio Cagliari intitolato a Riva, arriva il sì all'unanimità del Consiglio comunale, 29 voti favorevoli, nessun a… -