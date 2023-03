Gigi Riva | età | carriera e vita privata dell’ex calciatore a cui è stato intitolato lo stadio del Cagliari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@CagliariCalcio, il nuovo stadio si chiamerà Gigi Riva - SardiniaPost : Lo stadio del Cagliari sarà intitolato a Gigi Riva: ok del Consiglio comunale #Sardegna - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gigi Riva: “Napoli entusiasmante, campionato meraviglioso”:… - CalcioPillole : Gigi #Riva ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de #IlMessaggero: di seguito le sue dichiarazioni. - TuttoHellasVer1 : Cagliari: nuovo stadio intitolato a Gigi Riva -

Nell'edizione odierna de 'Il Mattino', ha parlato l'ex giocatore. Non ci sono più attaccanti in Italia: possibile "Gli stranieri hanno rovinato la Nazionale. Sono troppi nel nostro calcio. E non c'è più un italiano che abbia la possibilità di farsi ...Commenta per primo Il nuovo stadio di Cagliari sarà intitolato a. Il consiglio comunale ha detto sì: 29 voti favorevoli e nessun astenuto. 'mi ha detto di essere contento di poter vivere e assaporare l'intitolazione - riferisce il sindaco Paolo ...Di questo e non solo ha parlato a Il Messaggero, miglior marcatore azzurro di sempre con 35 gol in 42 partite. Sugli attaccanti in particolare, Rombo di Tuono ha spiegato: "Gli stranieri ...

L’edizione odierna de Il Messaggero ha pubblicato un’intervista a Gigi Riva, che ha commentato il momento della nazionale italia a e il Napoli. Ecco le sue parole: “Gli stranieri hanno rovinato la ...Intervistato da Il Messaggero, Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari e della Nazionale Italiana, ha parlato del momento del calcio italiano. Le sue dichiarazioni. CALCIATORI STRANIERI – “Gli stranieri ...