Giappone campione nel World Baseball Classic | sconfitti gli Stati Uniti a Miami

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilnel, grazie al successo ottenuto per 3-2, contro gli, nella finale di. Ai fuoricampo di Trea Turner e Kyle Schwarber, rispondono Munetaka Murakami e Kazuma Okamoto, con Shohei Ohtani che vince il duello con Trout e viene incoronato MVP. Si tratta del terzo titolo mondiale per la nazionale nipponica, che aveva già conquistato il primo posto nel 2006 e nel 2009. SportFace.

Spettacolo a Miami: ai nipponici bastano 5 valide (contro 9) per coronare il sogno, vincere il Classic e il primo titolo continentale. Ohtani miglior giocatore del torneo scritto da Gianni 23 per Base ...