GF Vip, nella notte urla da fuori contro Tavassi e sua madre: la reazione del vippone alle offese (Di mercoledì 22 marzo 2023) Durantre la notte qualcuno ha urlato fuori dalla Casa del GF Vip offendendo Tavassi e sua madre. Oggi il vippone ha scoperto tutto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Durantre laqualcuno hatodalla Casa del GF Vip offendendoe sua. Oggi ilha scoperto tutto L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gossipnewitalia : Grande Fratello Vip: Ivan Gonzales ex di Oriana Marzoli decide di non entrare nella Casa Rossa #grandefratelllovip… - zazoomblog : Grande Fratello Vip lex di Oriana Marzoli rivela: Mi hanno chiamato per entrare nella Casa ma... - #Grande… - ash_remo : @donnamariafan @Anto_Fiordelisi Niente da fare Antonella ha lasciato il gioco ma è sempre nella protagonista del GF vip anche in suo assenza - IsaeChia : #GfVip 7, parla l’ex (famoso) di Oriana Marzoli: “Mi hanno chiamato più volte per entrare come concorrente ma…” Tr… - Pall_Gonfiato : Continuano le vicissitudini dei nostri vipponi nella famosa casa del #GfVip -