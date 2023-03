GF Vip 7, su Twitter scoppia la polemica tra Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini (Di mercoledì 22 marzo 2023) Attraverso Twitter, Daniele Dal Moro, ora fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 7, ha pubblicato una foto dei suoi occhiali da sole, appartenenti a Luca Onestini, accompagnata da una didascalia, che ha immediatamente scatenato la reazione di Gianmarco Onestini, il quale ha immediatamente replicato con una frase al veleno e lo scontro tra i due è proseguito a colpi di Tweet sulla piattaforma. Alla fine Daniele dice la sua su quello che per lui è il rapporto di Oriana con lui e con Luca. GF Vip 2023, Gianmarco Onestini al veleno con Daniele Dal Moro Sulla piattaforma Twitter, Daniele Dal Moro scrive: “Ora sta distante da bebè (Oriana, ndr) perché ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) AttraversoDal, ora fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 7, ha pubblicato una foto dei suoi occhiali da sole, appartenenti a Luca, accompagnata da una didascalia, che ha immediatamente scatenato la reazione di, il quale ha immediatamente replicato con una frase al veleno e lo scontro tra i due è proseguito a colpi di Tweet sulla piattaforma. Alla finedice la sua su quello che per lui è il rapporto di Oriana con lui e con Luca. GF Vip 2023,al veleno conDalSulla piattaformaDalscrive: “Ora sta distante da bebè (Oriana, ndr) perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANTONELLA! - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - ricpuglisi : Mi aggiornate sui VIP che hanno lasciato Twitter perché è arrivato Musk e l'Italia perché ha vinto la Meloni? - Nicola23453287 : RT @laltrodiego: Questo sito offre vari pacchetti. •madre surrogata: 27.700 € •offerta per single: 31.950 € •attenzione c'è pure il pacche… - silviaschiliro_ : ????VENDO UN BIGLIETTO VIP PER IL CONCERTO DEI COLDPLAY PER IL 28/06: VIP PACKAGE HIGHER POWER EARLY ENTRY PRATO!??… -