Gf Vip 7, prima cena romantica fuori dalla Casa per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: "L'amore vince su tutto!" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la sorprendente – ma non più di tanto considerato gli appelli della famiglia – eliminazione avvenuta nel corso della puntata di lunedì sera, Antonella Fiordelisi ha ritrovato Edoardo Donnamaria. Lo speaker radiofonico infatti mentre andava in onda la diretta ha raggiunto Cinecittà, facendosi trovare fuori dalla Casa del Gf Vip pronto a riabbracciare l'influencer. I due sono apparsi raggianti e innamorati sui social, segno infallibile che hanno tutte le più serie intenzioni di viversi la loro relazione al di fuori delle telecamere. In uno dei video pubblicati su Instagram, l'ex Vippona ha iniziato a canticchiare Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, affermando che "sente il cuore a mille". Ieri sera i due ex Vipponi si sono goduti la loro ...

