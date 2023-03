“GF Vip 7” | Orietta Berti pungente su Antonella Fiordelisi | cosa ha rivelato

(Di mercoledì 22 marzo 2023) News Tv.non ha risparmiato la famiglia diche si è scagliata contro di lei dopo le ultime puntate del GF Vip., una concorrente tanto amata quanto contestata, ha lasciato la casa più spiata d’Italia durante la puntata di lunedì 20 marzo 2023. Se Sonia Bruganelli in qualche modo ha apprezzato l’evoluzione del personaggio dil’ha rimproverata spesso nel corso di questi mesi e la famiglia dell’ex vippona non ha mai apprezzato i consigli della cantante. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Disastro al “GF Vip 7”, incidente in diretta: si è rotto in mille pezzi Leggi anche: Stop al “Gf Vip 7”: “Non andrà più in onda”, cos’è successo “GF Vip”,contro la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Orietta Berti contro la famiglia di Antonella Fiordelisi: 'Falsità e cattiverie nei miei riguardi' -… - infoitcultura : Gf Vip, nuove bordate di Orietta Berti alla famiglia di Antonella Fiordelisi - redazionerumors : Orietta Berti si è scagliata ancora una volta contro Antonella Fiordelisi, ma questa volta c'entrano anche i genito… - marfiab_ : GF7 lo ricorderemo sempresoprattutto per la partecipazione di un'intera Famiglia con gravi disturbi e disagio menta… - Bianca34874951 : RT @fanpage: La cantante e opinionista del Grande Fratello Vip, si è sfogata su Instagram. Orietta Berti è tornata a parlare di Antonella F… -

Lunedì scorso in diretta al GFBerti ha replicato alla lettera pubblicata dalla mamma di Antonella Fiordelisi e ai tweet condivisi dal padre Stefano . Oggi l'opinionista del reality ha citato un articolo di Vanity Fair ...Sicuramente nella prossima diretta del 'Grande Fratello', che si terrà di lunedì e non di giovedì come successo nelle scorse settimane, si ritornerà a parlare degli scontri tenuti dae ...La famiglia di Antonella non ha replicato, ma ieri è sparito dal profilo Instagram della gieffina il post della madre in cui è citata anche. Probabilmente a cancellarlo è stata la stessa ...

GF Vip, Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: «I tuoi genitori mi hanno offesa, ecco perchè sei così». La leggo.it

Le anticipazioni del GFVIP ci informano che la puntata di giovedì 23 marzo 2023 non andrà in onda per lo stop al doppio appuntamento settimanale ...Orietta Berti è sbottata sui social dopo la dura lettera della madre di Antonella Fiordelisi: ecco lo sfogo dell'opinionista del GFVIP 7 diventato virale.