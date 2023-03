GF Vip 7, Oriana Marzoli sbrocca ad uno degli autori: revocato il titolo di finalista? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7, la prima finalista del reality, Oriana Marzoli ha avuto un piccolo screzio con uno degli autori del programma. Durante il fuori onda, l’influencer venezuelana stava parlando con Nikita Pelizon quando il suddetto autore ha chiesto loro di fare silenzio. La reazione della concorrente non si è fatta attendere e non è stata per niente pacata, infatti il video del botta e risposta è diventato subito virale sui social. Ora ci si chiede se l’atteggiamento arrogante della vippona possa costarle l’opportunità di rimanere nella Casa in vista della finale. GF Vip 7, Oriana Marzoli a rischio: comportamento inaccettabile Appena è stata richiamata, Oriana ha esordito con: : “Ma perché devo stare zitta? Uff.” ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7, la primadel reality,ha avuto un piccolo screzio con unodel programma. Durante il fuori onda, l’influencer venezuelana stava parlando con Nikita Pelizon quando il suddetto autore ha chiesto loro di fare silenzio. La reazione della concorrente non si è fatta attendere e non è stata per niente pacata, infatti il video del botta e risposta è diventato subito virale sui social. Ora ci si chiede se l’atteggiamento arrogante della vippona possa costarle l’opportunità di rimanere nella Casa in vista della finale. GF Vip 7,a rischio: comportamento inaccettabile Appena è stata richiamata,ha esordito con: : “Ma perché devo stare zitta? Uff.” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luv2082000 : RT @tuttopuntotv: L’ex di Oriana Marzoli sul GF Vip 7: “Mi hanno chiamato” #gfvip #gfvip7 #IvanGonzalez #Orianistas #oriele - Elena32273114 : RT @virgivirgivivi: GF VIP Gianluca Benincasa: “Antonella mi ha bloccato” - infoitcultura : Gf Vip 7, l’ex di Oriana Marzoli: “Mi hanno chiamato come concorrente' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'ex di Oriana Marzoli rivela: 'Mi hanno chiamato per entrare nella Casa, ma...' - infoitcultura : Ivan Gonzalez, ex di Oriana, rivela di aver rifiutato di partecipare al GF Vip 7 come concorrente -