Gf Vip 7 | Nicole Murgia | “Io sul trono di Uomini e Donne? Non c’avevo mai pensato ma…”

(Di mercoledì 22 marzo 2023)è stata una delle protagoniste di questa edizione del Gf Vip 7. Intervistata dal settimanale Chi, in edicola oggi, la Vippona ha parlato dell’esperienza nella Casa e di alcuni suoi compagni d’avventura.ha rivelato quale concorrente l’ha delusa: Antonella. Avevo apprezzato il suo spirito battagliero, in realtà è una provocatrice che cavalca l’onda del vittimismo. La ragazza ha poi parlato del rapporto con Edoardo Donnamaria: Non so quanto possa durare la loro storia fuori. Lui è simpatico, intelligente, gli voglio bene, ma non mi sarei mai vista accanto a lui . Siamo entrambi affettuosi e lo facevamo davanti ad Antonella (si tenevano la mano, ndr), non alle sue spalle. Facevo lo stesso con Luca e con Oriana.ha poi parlato di Antonino Spinalbese: Mi sono avvicinata a lui in modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Nicole Murgia: “Io sul trono di #UominieDonne? Non c’avevo mai pensato ma…” L’ex Vippona ha svelato perc… - GraziaJovicic1 : Gf Vip 7, Nicole Murgia: “Daniele Dal Moro violento? Assolutamente no! Edoardo Donnamaria? Sono arrabbiata con lui… - virgivirgivivi : GF VIP Nicole Murgia commenta la squalifica di Daniele - ADelleNotizie : GF VIP Nicole Murgia commenta la squalifica di Daniele #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita #daniele… - infoitcultura : Gf Vip 7, Nicole Murgia: “Daniele Dal Moro violento? Assolutamente no! -

... 'Se mandi iban faccio un bonifico' Anche se non si trova più nella casa del GF7 , l'ex ... A difenderlo è stata l'ex coinquilinaMurgia ai microfoni del programma radiofonico Non succederà ...Murgia , ai microfoni di Non Succederà Più in onda su Radio Radio, è tornata a parlare dei suoi ex compagni d'avventura al Gf, puntando il dito contro Edoardo Donnamaria . GfMurgia: "Se Edoardo mi risponde per Antonella veramente mi cadono le braccia" L'ex gieffino ha infatti dichiarato di non aver risposto ad un messaggio dell'attrice romana per non ...Parliamo di sondaggi. Questa settimana al televoto al Grande Fratelloci sono quattro donne, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon ed ...- 158 giorni in Casa...

Grande Fratello Vip, Nicole Murgia: "Sono arrabbiata con Edoardo ... ComingSoon.it

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Non appena è uscita dallo studio, ha riabbracciato Edoardo Donnamaria.Nicole Murgia, ai microfoni di Non Succederà Più, è tornata a parlare dei suoi ex compagni d'avventura, puntando il dito contro Edoardo Donnamaria.