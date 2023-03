GF Vip 7 | il terribile gesto di Daniele Dal Moro | il web insorge contro di lui

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Da quando è stato squalificato dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, gli utenti social stanno assistendo agli sfoghi su Instagram diDal. Il ragazzo, non a caso, ha trovato ingiusta l’espulsione e ora si sta togliendo diversi sassolini dalle scarpe. Tuttavia, la polemica adesso chiama in ballo anche Martina Nasoni, alla quale probabilmente avrebbe voluto dire di più durante il soggiorno in Casa. Sta di fatto che il suoha fatto arrabbiare molto gli internauti. Grande Fratello Vip 7: il video shock diSe qualche giorno faDalsi è scagliatogli autori per la squalifica a suo avviso immeritata, adesso il nuovo obiettivo è Martina Nasoni. E’ risaputo che i due hanno avuto una storia alquanto tormentata e nella casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MagaMagaoz : Fatto salvo che tra questi presunti vip l'unica alla quale può appartenere tale 'titolo' è #MilenaMiconi, il resto… - banaedr : Cos'è l'Ozempic? Il nuovo (terribile) trend delle star di Hollywood - Gib80631195 : IL PROBLEMA È DOVUTO TUTTO ALL IMPROVVISA ED IMMOTIVATA “VIRATA” DEL PROGRAMMA CHE DA 20 ANNI SI BASA QUASI PRATICA… - Piovegovernolad : GFVip Oriana perde la testa e compie il gesto choc, le immagini parlano chiaro: ha p...Altro...… -

A distanza di un anno dalla sua partecipazione al ' Grande Fratello', Manuel Bortuzzo ha rilasciato un'intervista al magazine 'Chi' in cui parla del suo presente , ... Dopo ilincidente , ...Non tende a scemare la tendenza di raccontare la vita dei grandi artisti attraverso delle docu - serie. L'ultimo in ordine cronologico è stato Ed Sheeran, che su Instagram ha lanciato The Sum of it ...... secondo i sondaggi del Forum del Grande Fratello laha preso il 40,96% dei voti. Mentre invece a rischio eliminazione oltre a Edoardo Tavassi dopo lafrase detta ad Antonella ...

Gf Vip, critiche per Edoardo Tavassi: quella frase su Antonella Fiordelisi è da squalifica Cosa ha detto nell ilmessaggero.it

Ed Sheeran si racconta nella docu-serie “The Sum of it All”, dall’infanzia difficile al successo, fino alla malattia di sua moglie ...Edoardo Donnamaria ha commentato sui social l'eliminazione a sorpresa di Antonella Fiordelisi che, dopo sei mesi all'interno del programma, non è riuscita ad accedere alla finale ...