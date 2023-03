Gf Vip 7 | Ginevra Lamborghini rivela come stanno le cose tra lei e Antonino Spinalbese

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 marzo 2023)continua ad essere una protagonista indiscussa di questo Grande Fratello Vip, nonostante la squalifica avvenuta a qualche settimana dal suo ingresso. Ospite di Casa Chi, ancora una volta, ha raccontatovanno lefuori dal game-show.ha spiegato che attualmente si sta dedicando molto alla musica, sono infatti in programma date e concerti per tutto il mese di aprile. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sembrava invece esserci uno spiraglio di luce, ora chesi trovava fuori dalle quattro mura di Cinecittà. In realtà i due una volta fuori entrambi, non hanno concluso granché. Nonostante tutto però, non si definisce “sedotta e abbandonata”:? Siamo rimasti amici,...