Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria e la dedica social per Daniele Dal Moro: "Ci siamo amati e odiati, poi fuori ho avuto la conferma che…" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono state tante le cose che hanno accomunato Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro nel corso della loro permanenza nella Casa della settima edizione del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno iniziato una storia d'amore con due protagoniste indiscusse e discusse del reality show: Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, Due antagoniste, due rivali che non hanno mai mancato di offrire al pubblico liti, sfuriate, nonché infuocati botta e risposta. Non sono state da meno nemmeno le relazioni delle due coppie. Nel corso dei mesi abbiamo assistito a momenti appassionati, ma anche a tante lacrime, discussioni, fino a quegli episodi che hanno portato i due uomini a lasciare il programma. Ecco infatti l'altra cosa che i due hanno in comune, nolenti o volenti: l'espulsione per reiterati comportamenti e frasi pronunciate alle loro

