Gf Vip 7, Attilio Romita svela per chi tifa in vista della finale (e la sua risposta sorprende!) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo essere stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip, Attilio Romita ha rilasciato diverse interviste in cui si è esposto in merito agli altri concorrenti del reality show. Finora però non aveva ancora confessato per chi facesse il tifo in vista della finale che si terrà il prossimo 3 aprile. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000, l'ex mezzobusto del Tg1 ha svelato chi è il suo favorito. E la risposta vi sorprenderà! Con tutto il suo modo di fare, talvolta esagerato e sopra le righe, chi preferisco è Oriana Marzoli, perché è l'unica persona vera nella Casa. Attilio Romita ha anche raccontato di essere rimasto deluso da Antonella Fiordelisi: Ho sempre considerato Antonella la mia ...

