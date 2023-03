Gf Vip 7, Antonino Spinalbese ‘volta pagina’ dopo Ginevra Lamborghini: “Spero di trovare la mia felicità e non certo quella degli altri!” (Di mercoledì 22 marzo 2023) La complicità nata nella Casa del Grande Fratello Vip fra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembrava destinata a durare a lungo anche fuori dalle telecamere. Nonostante la squalifica arrivata dopo poche settimane di permanenza nel reality show, la cantante non ha mai mancato di fare qualche sorpresa all’hair stylist. Sempre presente in studio, l’ex Vippona è spesso intervenuta per supportare l’imprenditore. Nel corso della “vacanzina” di una settimana nella Casa, sembrerebbe che fra i due sia anche scappato un bacio nella sauna. Baci che sono continuati dopo l’eliminazione di Antonino. Qualcosa poi però si è rotto. Non è (ancora) dato sapere cosa sia realmente successo fra i due concorrenti del Gf Vip, fatto sta che alcune paparazzate e le successive ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 marzo 2023) La complicità nata nella Casa del Grande Fratello Vip frasembrava destinata a durare a lungo anche fuori dalle telecamere. Nonostante la squalifica arrivatapoche settimane di permanenza nel reality show, la cantante non ha mai mancato di fare qualche sorpresa all’hair stylist. Sempre presente in studio, l’ex Vippona è spesso intervenuta per supportare l’imprenditore. Nel corso della “vacanzina” di una settimana nella Casa, sembrerebbe che fra i due sia anche scappato un bacio nella sauna. Baci che sono continuatil’eliminazione di. Qualcosa poi però si è rotto. Non è (ancora) dato sapere cosa sia realmente successo fra i due concorrenti del Gf Vip, fatto sta che alcune paparazzate e le successive ...

