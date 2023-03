Germania | Gosens | «Saltare il mondiale il punto più basso della mia carriera»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Le parole di Robinsulla mancata partecipazione al: «Un’enorme delusione. Ora voglio riprendermi il posto» Robinha parlatomancata convocazione in occasione dei mondiali in Qatar con la. Di seguito le sue parole a Sueddeutsche Zeitung. «È stata un’enorme delusione, ilpiùmia. Ora voglio riprendermi il mio posto in Nazionale e giocare gli Europei. Flick mi aveva messo in chiaro che alavrebbe giocato con la difesa a quattro e che mi vedeva meglio come esterno sinistro di centrocampo in una difesa a tre. Non credo, però, di non essere adatto a una difesa a quattro, ci ho già giocato e so come funziona. Solo giocando con continuità in ...

Gosens sa bene che il ritorno in Nazionale passa dall'Inter. 'Solo giocando con continuità in nerazzurro posso essere un serio candidato per un posto da titolare nella Germania'.... il riferimento al torneo che nel 2024 si giocherà proprio in Germania. Tornando al Qatar, Gosens racconta che il ct Flick "mi aveva messo in chiaro che avrebbe giocato a quattro dietro e che mi vedeva meglio come esterno sinistro di centrocampo in una difesa a tre."

Robin Gosens ha parlato della mancata convocazione in occasione dei mondiali in Qatar con la Germania. Gosens sa però che il ritorno in nazionale passa dall'Inter e che solo giocando con continuità in nerazzurro "posso essere un serio candidato per un posto nella Germania".