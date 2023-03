GdS – Inter, Retegui è un obiettivo: Colidio la carta per averlo (Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-21 19:56:02 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il club di viale della Liberazione ha prestato al Tigre Facundo Colidio e, monitorando il loro attaccante, i dirigenti nerazzurri si sono “innamorati” del nuovo giocatore della Nazionale di Mancini Molti italiani appassionati di calcio hanno scoperto Mateo Retegui recentemente, dopo la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale. Adesso aspettano di vedere se l’attaccante del Boca Juniors, in prestito al Tigre dal febbraio 2022, debutterà in azzurro già giovedì contro l’Inghilterra o magari nella successiva sfida con Malta. L’Inter, invece, lo conosce bene e da tempo. Ma c’è di più: i dirigenti di viale della Liberazione hanno già avuto contatti con l’entourage del ragazzo per ottenere un corridoio preferenziale e convincerlo della bontà ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-21 19:56:02 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il club di viale della Liberazione ha prestato al Tigre Facundoe, monitorando il loro attaccante, i dirigenti nerazzurri si sono “innamorati” del nuovo giocatore della Nazionale di Mancini Molti italiani appassionati di calcio hanno scoperto Mateorecentemente, dopo la convocazione di Roberto Mancini in Nazionale. Adesso aspettano di vedere se l’attaccante del Boca Juniors, in prestito al Tigre dal febbraio 2022, debutterà in azzurro già giovedì contro l’Inghilterra o magari nella successiva sfida con Malta. L’, invece, lo conosce bene e da tempo. Ma c’è di più: i dirigenti di viale della Liberazione hanno già avuto contatti con l’entourage del ragazzo per ottenere un corridoio preferenziale e convincerlo della bontà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... it_inter : Sensazioni positive sul rientro dopo la sosta di #Bastoni e #Gosens, obiettivo Fiorentina GDS - GiuliaLoglisci_ : ????#Dzeko ha detto sì alla possibilità di rinnovare il contratto per una sola stagione con l’#Inter. Ingaggio da 5 m… - GabrielePollast : RT @AmalaTV_: GdS - #Dzeko ha detto sì alla possibilità di rinnovare il contratto con l’#Inter per una sola stagione con un ingaggio ridott… - AmalaTV_ : GdS - #Dzeko ha detto sì alla possibilità di rinnovare il contratto con l’#Inter per una sola stagione con un ingag… - it_inter : #Dzeko fa un passo deciso verso l'Inter e dice sì a un rinnovo annuale a 5 milioni a stagione, manca solo il via libera di #Zhang GDS -