Gb annuncia: "All'Ucraina proiettili anticarro con l'uranio impoverito" - Mosca: "Scontro nucleare a pochi passi" (Di mercoledì 22 marzo 2023) 22 mar 06:51 Mosca: "Respinto attacco con droni a Sebastopoli" La flotta russa del Mar Nero ha respinto un attacco con droni di superficie a Sebastopoli: lo riferisce la Tass citando il canale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 marzo 2023) 22 mar 06:51: "Respinto attacco con droni a Sebastopoli" La flotta russa del Mar Nero ha respinto un attacco con droni di superficie a Sebastopoli: lo riferisce la Tass citando il canale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Dopo la Polonia, anche il governo slovacco ha deciso di inviare 13 caccia Mig-29 all’Ucraina. Lo annuncia il premie… - VeronicaRosigno : Il blu e le stelle mi fanno pensare all’Europa. Forse annuncia un tour europeo? - Manca3Luciano : RT @busettodavide: La #Cina propone dialoghi di pace e un cessate il fuoco tra Mosca (#Russia) e Kiev (#Ucraina). Contemporaneamente il Reg… - elisabettap38 : RT @salvini_giacomo: Il Terzo Polo voterà le parti della risoluzione della maggioranza di governo in cui si annuncia il “sostegno” all’Ucra… - DelGriso : RT @Justinghiandone: #Londra annuncia la fornitura di armi all'uranio impoverito all' #Ucraina , l' #ONU si dice preoccupata per le ripercu… -