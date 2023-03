GB: a febbraio inflazione sale al +10,4% annuo, oltre le attese (Di mercoledì 22 marzo 2023) A febbraio il tasso di inflazione del Regno Unito ha inaspettatamente accelerato, aumentando così le pressioni sulla Banca d'Inghilterra in vista della riunione di domani. Lo scorso mese il tasso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ail tasso didel Regno Unito ha inaspettatamente accelerato, aumentando così le pressioni sulla Banca d'Inghilterra in vista della riunione di domani. Lo scorso mese il tasso ...

