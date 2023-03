Gazzetta a sorpresa: “Scudetto al Napoli grazie agli errori di Inter, Milan e Juve” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Napoli si avvia verso la vittoria del terzo Scudetto della sua storia. Dopo il 1986/87 e il 1989/90 gli azzurri sono tornati in cima alla Serie A e questa volta sembra impossibile il crollo che, invece, è avvenuto più volte negli anni scorsi. La grande gestione del calciomercato di Giuntoli e del suo staff, l’ottimo lavoro sul campo di Luciano Spalletti e dei suoi collaboratori e, infine, il grande impegno dei calciatori azzurri, stanno portando ad un risultato straordinario. Gruppo NapoliNapoli campione d’Italia: la Gazzetta “minimizza” il trionfo Ma la vittoria del Napoli lascia strasichi importanti anche a tutto il resto del calcio italiano. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come quello di quest’anno sia “lo Scudetto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilsi avvia verso la vittoria del terzodella sua storia. Dopo il 1986/87 e il 1989/90 gli azzurri sono tornati in cima alla Serie A e questa volta sembra impossibile il crollo che, invece, è avvenuto più volte negli anni scorsi. La grande gestione del calciomercato di Giuntoli e del suo staff, l’ottimo lavoro sul campo di Luciano Spalletti e dei suoi collaboratori e, infine, il grande impegno dei calciatori azzurri, stanno portando ad un risultato straordinario. Gruppocampione d’Italia: la“minimizza” il trionfo Ma la vittoria dellascia strasichi importanti anche a tutto il resto del calcio italiano. Ladello Sport in edicola oggi sottolinea come quello di quest’anno sia “lo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Gazzetta a sorpresa: “Scudetto al Napoli grazie agli errori di Inter, Milan e Juve” - fantapiu3 : Il #Monza con #Palladino sta facendo vedere un buon gioco! Nei #voti #fantacalcio qualche bella sorpresa che non gu… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Sprofondo Psg: sconfitto in casa 2-0 dal Rennes tra i fischi - ETGazzetta : Sprofondo Psg: sconfitto in casa 2-0 dal Rennes tra i fischi - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'Palermo, la sorpresa più bella: ora non è più Brunori-dipendente' - Ilovepalermocalcio -