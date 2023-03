Gas: in avvio il prezzo è in calo a 41 euro al megawattora (Di mercoledì 22 marzo 2023) avvio in calo per il prezzo del gas. Ad Amsterdam i Ttf cedono oltre il 3% a 41 euro al megawattora, complici le temperature miti e le ampie scorte. . 22 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023)inper ildel gas. Ad Amsterdam i Ttf cedono oltre il 3% a 41al, complici le temperature miti e le ampie scorte. . 22 marzo 2023

