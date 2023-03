Infine, per facilitare l'accesso al Parco, in previsione di una stagione ricca di novità e di visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero,collabora a favore della viabilità e investe ...I " personaggi del film ", giunti aa bordo dell'iconico fuoristrada, hanno portato con sé alcune delle specie provenienti dai migliori vivai italiani. Le Strelitzia Augusta piantate oggi ...Per tutta la stagione, inoltre, la magiaforma nell'intero Parco con allestimenti unici: da ... Come sempre non mancheranno gli eventi speciali: fino al 14 giugno infatti sarà in scena...

Gardaland: prende il via la nuova stagione TGCOM

Gardaland, il grande Parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona) riapre i battenti e dà il via alla nuova stagione: cancelli aperti nel fine settimana 25 e 26 marzo e poi, da sabato 1° aprile ...