Gallipoli, la processione parte ma la statua di san Giuseppe resta in chiesa: "Se lo sono dimenticato?". I fedeli stupiti postano il video in rete (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto è pronto per la processione in onore di san Giuseppe: all'uscita della chiesa compaiono uno dopo l'altro parroco, pie donne e figuranti. C'è la banda, ci sono i fedeli. Ma il santo dov'è? Una svista che non è sfuggita alla folla che sabato scorso stava assistendo all'evento religioso, tant'è che c'è chi ha iniziato a domandarsi: "E san Giuseppe? Se lo sono dimenticato?". Il video è finito in rete ed è diventato subito virale. Nelle ore successive in una nota, la Curia spiega che non ci sarebbe stata alcuna dimenticanza: "In merito alle notizie che in queste ultime ore stanno facendo il giro delle diverse piattaforme, creando scalpore e disagio, soprattutto tra i fedeli, teniamo a comunicare che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Gallipoli, la processione parte ma la statua di san Giuseppe resta in chiesa: “Se lo sono dimenticato?”. I fedeli s… - pirata_21 : #Gallipoli, La processione parte ma 'dimentica' il santo in chiesa. Bene o male è quello che fanno i cattolici con… - AMalquati : Gallipoli, la processione parte e 'dimentica' il santo in chiesa: lo stupore dei fedeli - antoniorosato72 : Gallipoli, processione senza la statua. «E San Giuseppe?» Dimenticato in chiesa. - recchiedigomma : Ho come l'impressione che manchi qualcosa... @welikeduel #propagandalive -