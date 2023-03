Gallina dalle uova d’oro | «La grande onda» di Hokusai venduta all’asta per 2 | 7 milioni di dollari È l’opera d’arte più riprodotta di sempre

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Quasi 3di. È questa la cifra per cui è stataLadi Kanagawa. La storica xilografia dell’artista giapponese Katsushika(1760-1849),in case, ristoranti e negozi di mezzo mondo, è passata dalla casta d’aste Christie’s a New York, partendo da una base d’asta di 500 milae uscendo con una battuta di 2.760.000.raffigura un’tempestosa che sembra minacciare alcune barche, con il Monte Fuji visibile sullo sfondo. È considerata tra le più rappresentative dell’arte giapponese e rientra nella serie de Le trentasei vedute del monte Fuji, realizzata nei primi anni ’30 dell’Ottocento dae che permise all’artista di raggiungere ...

Quasi 3 milioni di dollari . È questa la cifra per cui è stata venduta La grande onda di Kanagawa . La storica xilografia dell'artista giapponese Katsushika Hokusai (1760 - 1849), riprodotta in case, ......

Gallina dalle uova d'oro: «La grande onda» di Hokusai venduta all ... Open

