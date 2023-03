Gaeta Controlli della Guardia Costiera sulle navi di bandiera estera | sanzioni fino a 9mila euro

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il controllo dello stato d’approdo (cd. Port State Control) consiste in mirate ispezioni a bordo didiche accostano i porti nazionali e vengono svolte da ufficiali appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto in possesso di specifiche abilitazioni e conoscenze tecniche. In tali ambiti, sotto il coordinamentoDirezione marittima di Civitavecchia, L'articolo Temporeale Quotidiano.