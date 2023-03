Futuro Spalletti, il giornalista è sicuro: “In un caso trattenerlo sarebbe un grande errore!” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Intervenuto durante la trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte, il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, Luca Marchetti, ha fatto il punto sul Futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, in scadenza di contratto a giugno con il club, non avrebbe ancora trovato nessun intesa per il rinnovo con De Laurentiis. Il tempo stringe, e il patron del club partenopeo vorrebbe trovare al più presto una soluzione per il Futuro (De Laurentiis crede molto in Spalletti), ma le sensazioni continuano ad essere positive. Spalletti Rinnovo Futuro Marchetti sul rinnovo di Spalletti: “Escludo una separazione, De Laurentiis crede in lui!” “Il Futuro di Spalletti? De Laurentiis crede molto in lui, però ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Intervenuto durante la trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte, iled esperto di calciomercato di Sky, Luca Marchetti, ha fatto il punto suldi Luciano. Il tecnico del Napoli, in scadenza di contratto a giugno con il club, non avrebbe ancora trovato nessun intesa per il rinnovo con De Laurentiis. Il tempo stringe, e il patron del club partenopeo vorrebbe trovare al più presto una soluzione per il(De Laurentiis crede molto in), ma le sensazioni continuano ad essere positive.RinnovoMarchetti sul rinnovo di: “Escludo una separazione, De Laurentiis crede in lui!” “Ildi? De Laurentiis crede molto in lui, però ...

