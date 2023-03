Futuro nella Nazionale per Ancelotti? L’annuncio del giocatore sorprende tutti! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Carlo Ancelotti è ritenuto uno dei migliori allenatori della storia del calcio grazie alle vittorie conquistate con il Milan e il Real Madrid. Ma, il tecnico dei Blancos, non ha mai allenato una Nazionale, pur aprendo a questa possibilità più di una volta. Ancelotti, Futuro nel Brasile? L’allenatore ex Milan infatti nella sua carriera decennale non è mai stato sulla panchina della Nazionale italiana ma neanche in quella di un’altra Nazionale. Nonostante ciò il tecnico ha più volte dimostrato la sua volontà di, un giorno, affrontare questa possibile nuova avventura. Carlo Ancelotti in panchina con il Real Madrid Seguendo questa strada, le dichiarazioni di Ederson, portiere della Nazionale brasiliana e del Manchester City, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 marzo 2023) Carloè ritenuto uno dei migliori allenatori della storia del calcio grazie alle vittorie conquistate con il Milan e il Real Madrid. Ma, il tecnico dei Blancos, non ha mai allenato una, pur aprendo a questa possibilità più di una volta.nel Brasile? L’allenatore ex Milan infattisua carriera decennale non è mai stato sulla panchina dellaitaliana ma neanche in quella di un’altra. Nonostante ciò il tecnico ha più volte dimostrato la sua volontà di, un giorno, affrontare questa possibile nuova avventura. Carloin panchina con il Real Madrid Seguendo questa strada, le dichiarazioni di Ederson, portiere dellabrasiliana e del Manchester City, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: Don Diana aveva compreso, nella sua esperienza quotidiana, che la criminalità organizzata è una presen… - vditrapani : Nella biblioteca internazionale di Parma inaugurata la panchina per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin realizzata dagli s… - matteosalvinimi : Nella Giornata dell'Unità nazionale, l'ambizione di un Ponte che congiunge e ci porta nel futuro, nel nome dell’Ita… - itvchiha : RT @Carmivii: I bangtan nella mia vita mi hanno insegnato tre cose importanti La prima è fighting, combattere sempre per ottenere i propri… - AusAmbRome : Nella Giornata Mondiale dell'Acqua riconosciamo e celebriamo prospettive diverse per trovare soluzioni olistiche e… -