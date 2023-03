Furto notturno all’istituto iSchool | forzato un distributore automatico

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. La scuola superioreè stata teatro di unnella notte tra martedì e mercoledì (22 marzo). Un uomo ha danneggiato le porte di ingresso e fatto irruzione all’interno dell’istituto di via Ghislandi. Una volta entrato, il malvivente haundi bevande ed è fuggito. La videosorveglianza dell’edificio lo ha ripreso ed è immediatamente scattato l’intervento di Sorveglianza Italiana, presente con due volanti, e della Polizia. Il colpevole è stato individuato nel giro di breve tempo, dopo una perlustrazione nei dintorni. Si tratta di un ventiquattrenne italiano, volto già noto alle forze dell’ordine, che vive di espedienti e già in passato è stato denunciato e fermato per altri furti nelle scuole della bergamasca.

