Frosinone Panetti di hashish e cocaina | in manette per spaccio di droga una donna 59enne

Frosinone – Sabato pomeriggio – lo scorso 18 marzo – i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di droghe nel capoluogo, hanno arrestato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente" una 59enne, incensurata, del luogo.

In casa aveva ben 170 panetti di hashish e 600 grammi di cocaina. Una donna di 59 anni di Frosinone, incensurata è stata arrestata dai Carabinieri. I militari hanno poi controllato un secondo appartamento in uso alla 59enne dove hanno ritrovato 170 panetti di hashish. È obbligo rilevare che l'indagata, destinatario dell'udienza di convalida che si è tenuta nel pomeriggio di ieri avanti al tribunale di Frosinone. Particolarità dei panetti era la scritta "bono", riportata sulla confezione di cellophane.