Frontex sul naufragio di Cutro: "segnalammo il pericolo, toccava all'Italia intervenire" (Di mercoledì 22 marzo 2023) . Queste le parole del direttore di Frontex all'UE Il direttore esecutivo di Frontex, Hans Leijtens, in audizione al Parlamento europeo, ha ribadito che la responsabilità del naufragio di Cutro, in cui sono morte 88 persone, è dell'Italia. Ha detto il direttore: "La decisione se fare intervenire la Guardia di Finanza o istituire un'operazione Sar spettava a loro". Inoltre, riporta Il Fatto Quotidiano, che "le immagini" condivise "in tempo reale con il Centro di coordinamento" mostravano "un'imbarcazione che in quel momento non era in pericolo ma che sollevava interrogativi" e "tutto il resto era una decisione che spettava all'Italia".

