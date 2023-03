(Di mercoledì 22 marzo 2023) I leader di Sinistra Italiana, Nicola, ha apertamente accusato ilin occasione della dichiarazione di voto nel dibattito in vista del Consiglio Ue. 'Non è mia intenzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - emiliomagrini : RT @globalistIT: - SI_sinistra : RT @globalistIT: - Agenzia_Ansa : ?? Nuovo Podcast! 'Polis - Gestazione per altri, FdI all’attacco (di Anna Laura Bussa)' su @Spreaker #altri #avs… - globalistIT : -

I leader di Sinistra Italiana, Nicola, ha apertamente accusato il governo Meloni in occasione della dichiarazione di voto nel dibattito in vista del Consiglio Ue. 'Non è mia intenzione mettere in discussione né il suo essere ...Roma, 22 marzo 2023 "Innanzitutto voglio rassicurare la Meloni, nessuno ha detto che lei ha prosciugato il fiume Adige, come fatto notare dal collega. Oggi è la giornata dell'acqua, ciò che contestiamo al Governo sono le politiche ostili al clima. Le politiche energetiche stanno portando a inasprimento degli eventi meteorologici estremi. ...Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, deputato di, a seguito delle comunicazioni in Aula del Presidente del Consiglio in vista della riunione del consiglio europeo ...

Fratoianni (Avs): “Accuso il governo Meloni di aumentare i morti nel Mediterraneo” Globalist.it

I leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha apertamente accusato il governo Meloni in occasione della dichiarazione di voto nel dibattito in vista del Consiglio Ue. “Non è mia intenzione ...Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, deputato di Avs, a seguito delle comunicazioni in Aula del Presidente del Consiglio in vista della riunione del consiglio europeo ...