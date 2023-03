Francia Vs Olanda: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo B di qualificazioni ad Euro 2024. Si affrontano le due squadre favorite per il passaggio alla fase finale: da un lato i transalpini vice-campioni del mondo, dall’altro gli orange del nuovo corso targato Ronald Koeman. Francia Vs Olanda si giocherà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Saint Denis. Francia VS Olanda: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Deschamps avrà il compito di risollevare un gruppo ancora depresso per la sconfitta nella finale Mondiale contro l’Argentina. Non ci sarà più Benzema, che ha chiuso la sua esperienza in Nazionale. Gli orange ripartono da Ronald Koeman, al debutto come ct dopo essere stato vice di Hiddink e Reejkard nel biennio 1997-98. LE probabili formazioni I padroni di casa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo B di qualificazioni ad Euro 2024. Si affrontano le due squadre favorite per il passaggio alla fase finale: da un lato i transalpini vice-campioni del mondo, dall’altro gli orange del nuovo corso targato Ronald Koeman.Vssi giocherà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Saint Denis.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Deschamps avrà il compito di risollevare un gruppo ancora depresso per la sconfitta nella finale Mondiale contro l’Argentina. Non ci sarà più Benzema, che ha chiuso la sua esperienza in Nazionale. Gli orange ripartono da Ronald Koeman, al debutto come ct dopo essere stato vice di Hiddink e Reejkard nel biennio 1997-98. LEI padroni di casa ...

