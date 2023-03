Francia, riforma pensioni: Macron parla alle 13 ma non ci saranno aperture (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Teleborsa) – Alla vigilia di un’altra giornata di mobilitazione nazionale, dopo sei giorni di manifestazioni e proteste nel paese contro la contestatissima riforma delle pensioni che innalza l’età pensionistica da 62 a 64 anni, c’è attesa per l’apparizione in tv del presidente francese Emmanuel Macron, che alle 13 – un orario già di per sé ritenuto una provocazione dalle opposizioni perché in molti non potranno seguire la trasmissione – prenderà la parola in diretta tv. È la prima volta che Macron si rivolge ai francesi dall’inizio della crisi della riforma delle pensioni, a gennaio, anche se l’iniziativa ha preso la forma di un’intervista in diretta, con il presidente che risponderà alle domande dei giornalisti di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Teleborsa) – Alla vigilia di un’altra giornata di mobilitazione nazionale, dopo sei giorni di manifestazioni e proteste nel paese contro la contestatissimadelleche innalza l’etàstica da 62 a 64 anni, c’è attesa per l’apparizione in tv del presidente francese Emmanuel, che13 – un orario già di per sé ritenuto una provocazione dopposizioni perché in molti non potranno seguire la trasmissione – prenderà la parola in diretta tv. È la prima volta chesi rivolge ai francesi dall’inizio della crisi delladelle, a gennaio, anche se l’iniziativa ha preso la forma di un’intervista in diretta, con il presidente che risponderàdomande dei giornalisti di ...

