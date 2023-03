Francia | Macron | popolo si esprime tramite eletti | non in piazza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Tanti non sono più abituati a un leader che rispetta il patto con gli elettori e fa ciò che ha promesso in campagna… - putino : #Francia ????: anche il secondo voto di sfiducia presentato da Le Pen contro la Prima Ministra Élisabeth Borne fallis… - putino : #Francia ????: il voto di sfiducia per la Prima Ministra Élisabeth Borne fallisce solo per nove voti, con 278 voti a… - NicolaOliv20 : Francia! Macron sempre più RIdicolo e pericoloso. Ma non è Putin quindi va tutto bene. - GCirinei : RT @TgLa7: Incidenti a Parigi e in molte altre città del Paese. Oggi il discorso del presidente Macron alla nazione -

Ed Emmanuelper blandire ulteriormente il suo pubblico ha aggiunto: "I miei ringraziamenti vanno anche a tutti voi perché i gruppi di maggioranza hanno retto in maniera impeccabile. Lei ha ...Nel taglio basso torna il tema dell'approvazione della riforma delle pensioni in('Seignora la collera della'). In spalla spazio alla guerra in Ucraina. 'Armi a Kiev, la Lega ...... citando come esempio più recente la spinta del presidente francese Emmanuelad adottare la ... ha innescato manifestazioni e scontri violenti con la polizia in tutta la. Le proteste sono ...

Riforma pensioni Francia, Macron esclude scioglimento del Parlamento e rimpasto governo Sky Tg24

La sfida in Aula è vinta per un soffio, ma la Via Crucis per Emmanuel Macron è appena cominciata. L'entrata in vigore della riforma delle pensioni segna un punto di non ritorno per la presidenza. E pe ...Incidenti a Parigi e in molte altre città del Paese. Oggi il discorso del presidente Macron alla nazione ...