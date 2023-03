Francia: Macron parla alle 13 ma non ci saranno aperture (Di mercoledì 22 marzo 2023) Attesa per l'apparizione in tv di Emmanuel Macron, che dopo 6 giorni di manifestazioni e proteste nel paese prende la parola in diretta alle 13 - un orario già di per sé ritenuto una provocazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Attesa per l'apparizione in tv di Emmanuel, che dopo 6 giorni di manifestazioni e proteste nel paese prende la parola in diretta13 - un orario già di per sé ritenuto una provocazione ...

Nel pomeriggio, dopo il discorso di Macron, sono già state fissate manifestazioni in tutta la Francia, a Parigi appuntamento alle 18 nella zona di "Stalingrad", a Bordeaux 17:30 a place de la Victoire. Mentre continuano le proteste in Francia per la riforma sulle pensioni voluta da Macron, Marine le Pen ammette: "Non so cosa accadrà". Ancora scontri in Francia.