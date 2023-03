Francia: Macron, 'non mi fa piacere riforma pensioni ma è necessaria' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Parigi, 22 mar. (Adnkronos) - "Non mi fa piacere fare questa riforma, non avrei voluto farla". A dichiararlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha definito la riforma "non un lusso, non un piacere, ma una necessità". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Parigi, 22 mar. (Adnkronos) - "Non mi fafare questa, non avrei voluto farla". A dichiararlo è stato il presidente francese Emmanuel, che ha definito la"non un lusso, non un, ma una necessità".

