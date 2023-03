Francia, Macron blinda la premier Borne: «Ha la mia fiducia. La riforma delle pensioni va avanti» (Di mercoledì 22 marzo 2023) In una Francia che continua a ribollire e che ieri, nelle manifestazioni che si sono svolte in tutto il Paese, ha registrato l’arresto di 128 persone e 61 agenti feriti, il presidente Emmanuel Macron in diretta tv oggi ha confermato che la «riforma delle pensioni seguirà il suo percorso democratico» e, soprattutto, ha ribadito la sua «fiducia» nella premier Elisabeth Borne, che l’altro ieri si è salvata dalla sfiducia parlamentare per appena 9 voti. Macron: «Non avrei voluto fare la riforma delle pensioni, ma è necessaria» La riforma «è stata adottata attraverso un voto» e oggi «è all’esame della Corte Costituzionale, bisognerà attendere che si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) In unache continua a ribollire e che ieri, nelle manifestazioni che si sono svolte in tutto il Paese, ha registrato l’arresto di 128 persone e 61 agenti feriti, il presidente Emmanuelin diretta tv oggi ha confermato che la «seguirà il suo percorso democratico» e, soprattutto, ha ribadito la sua «» nellaElisabeth, che l’altro ieri si è salvata dalla sparlamentare per appena 9 voti.: «Non avrei voluto fare la, ma è necessaria» La«è stata adottata attraverso un voto» e oggi «è all’esame della Corte Costituzionale, bisognerà attendere che si ...

