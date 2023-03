Francesco Moser innamorato a 71 anni | la nuova compagna | “E’ un gran figo”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 marzo 2023)a 71. Otto mesi fa, l’ex campione di ciclismo aveva annunciato di essersi separato dalla moglie Carla Merz dopo 42di matrimonio e tre figli, tra cui il celeberrimo Ignazio, ex gieffino e promesso sposo di Cecilia Rodriguez. Ignazio e(Foto Instagram)“Si può vivere anche soli, ma in due si sta meglio” “Ora non sono più solo – ha confidato a Candida Morvillo che l’ha intervistato per il “Corriere della Sera” – Ho una, che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me. Ha corso in bici, è stata campionessa d’Italia. È più giovane, del ’68. Si chiama Mara Mosole”. “Come l’ho conosciuta? La trovavo in giro in bici, o alle Eroiche, le gare vitange: ...