Fra un mese la Peregrinatio della Madonna delle Grazie (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCome annunciato da S. E. Mons. Felice Accrocca nel suo Messaggio all'inizio della Quaresima, in occasione del 300° anniversario della sua incoronazione, la statua della Madonna delle Grazie si recherà pellegrina in tutte le zone pastorali della nostra Arcidiocesi. La Peregrinatio inizierà fra un mese, sabato 22 aprile. Il giorno precedente, venerdì 21 aprile 2023, alle ore 19.00 nella Basilica "Madonna delle Grazie" di Benevento l'Arcivescovo presiederà la Solenne Celebrazione, al termine della quale ci sarà la "discesa" della statua della Madonna delle

