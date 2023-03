Fra Renzi e Presta spunta Mediaset e i PM vogliono vederci chiaro

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Libri, doc e i misteriTutti gli affari diDomani, di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian, pag. 6 Matteoe Luciosono stati archiviati dalle accuse di finanziamento illecito e sovrafatturazione, in merito ai denari (in tutto 700mila euro) che l’agente delle star ha girato cinque anni fa all’ex premier come compenso per «l’attività artistica del senatore». La vena del politico è sfociata — come è noto – in alcuni format tv da lui inventati, pagati cari dama mai realizzati; e in un mandato di rappresentanza a«per promuovere nel mondo la mia attività professionale esclusivamente nell’ambito dello spettacolo», costati all’agente ben 300mi1a euro. A cui vanno aggiunti altri 400 mila euro per l’ideazione e la conduzione ...