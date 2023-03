"Fototrappole”, il Friuli Venezia Giulia le vuole usare per i migranti al confine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Entro la fine della settimana la Regione Friuli Venezia Giulia consegnerà alle forze dell’ordine 65 fotocamere acquistate lo scorso anno per individuare i migranti che tentano di oltrepassare i confini tra la Slovenia, la Croazia e l’Italia attraverso la cosiddetta rotta balcanica, percorsa ogni anno da migliaia di persone nonostante il rafforzamento dei controlli. Le fotocamere, che nella delibera della Regione vengono definite “Fototrappole”, sono dispositivi che scattano una foto quando rilevano un movimento: verranno posizionate soprattutto nei boschi e sui sentieri percorsi dai migranti sull’altopiano del Carso, al confine tra la Slovenia, la Croazia e le province di Trieste e Gorizia. Il questore di Trieste, Pietro Ostuni, ha detto che soltanto una parte sarà ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) Entro la fine della settimana la Regioneconsegnerà alle forze dell’ordine 65 fotocamere acquistate lo scorso anno per individuare iche tentano di oltrepassare i confini tra la Slovenia, la Croazia e l’Italia attraverso la cosiddetta rotta balcanica, percorsa ogni anno da migliaia di persone nonostante il rafforzamento dei controlli. Le fotocamere, che nella delibera della Regione vengono definite “”, sono dispositivi che scattano una foto quando rilevano un movimento: verranno posizionate soprattutto nei boschi e sui sentieri percorsi daisull’altopiano del Carso, altra la Slovenia, la Croazia e le province di Trieste e Gorizia. Il questore di Trieste, Pietro Ostuni, ha detto che soltanto una parte sarà ...

