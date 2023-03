FOTO: Alexa Bliss aveva un tumore alla pelle, svelato il motivo della sua assenza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alexa Bliss non appare in TV dalla Royal Rumble e ci sono state molte speculazioni sul suo stato, dato che non è coinvolta nelle storyline di WrestleMania che coinvolgevano, ad esempio, Uncle Howdy e Bray Wyatt. L’ex campionessa femminile ha rivelato su Twitter che una macchia sul viso è peggiorata e, dopo una biopsia, le è stato detto che aveva un carcinoma basocellulare, ossia una delle forme più diffuse di tumore alla pelle. Di seguito i suoi tweet: “Grazie! Non preoccupatevi, il tempo di guarigione è breve. Fate sempre controllare la vostra pelle! Soprattutto se siete al sole o usate lettini abbronzanti! Lol” “C’era una macchia sul mio viso, sì, che era peggiorata. Così sono andata a fare una biopsia. Era un carcinoma basocellulare. ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 marzo 2023)non appare in TV dRoyal Rumble e ci sono state molte speculazioni sul suo stato, dato che non è coinvolta nelle storyline di WrestleMania che coinvolgevano, ad esempio, Uncle Howdy e Bray Wyatt. L’ex campionessa femminile ha rivelato su Twitter che una macchia sul viso è peggiorata e, dopo una biopsia, le è stato detto cheun carcinoma basocellulare, ossia una delle forme più diffuse di. Di seguito i suoi tweet: “Grazie! Non preoccupatevi, il tempo di guarigione è breve. Fate sempre controllare la vostra! Soprattutto se siete al sole o usate lettini abbronzanti! Lol” “C’era una macchia sul mio viso, sì, che era peggiorata. Così sono andata a fare una biopsia. Era un carcinoma basocellulare. ...

