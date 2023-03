Fosse ardeatine – Ciaccheri: “Domani mattina con 800 studenti alla commemorazione sulle strade del Municipio fino al Mausoleo” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Nel 79° anniversario dell’eccidio delle Fosse ardeatine la comunità del Municipio Roma VIII torna in strada per trasformare ancora una volta la commemorazione di un simbolo drammatico della lotta di liberazione dal nazifascismo in un ingranaggio di futuro. Le comunità scolastiche, con ottocento studenti, le reti sociali, le associazioni dei familiari e dei combattenti torneranno in strada Domani a partire dalle ore 10,30 per le strade di Garbatella, Tor Marancia, Ardeatino, per arrivare insieme al Mausoleo. L’iniziativa inizierà alle ore 9,30 con gli interventi delle istituzioni e dei rappresentanti di Anpi, Anfim e della Comunità Ebraica di Roma. Parteciperà anche la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi. Un appuntamento che quest’anno sceglie i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Nel 79° anniversario dell’eccidio dellela comunità delRoma VIII torna in strada per trasformare ancora una volta ladi un simbolo drammatico della lotta di liberazione dal nazifascismo in un ingranaggio di futuro. Le comunità scolastiche, con ottocento, le reti sociali, le associazioni dei familiari e dei combattenti torneranno in stradaa partire dalle ore 10,30 per ledi Garbatella, Tor Marancia, Ardeatino, per arrivare insieme al. L’iniziativa inizierà alle ore 9,30 con gli interventi delle istituzioni e dei rappresentanti di Anpi, Anfim e della Comunità Ebraica di Roma. Parteciperà anche la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi. Un appuntamento che quest’anno sceglie i ...

