Formula 1 | Porsche rinuncia all' ingresso nel 2026? Saltati accordi con Red Bull e Mclaren - Sport - Formula1

Il marchio del gruppo Volkswagen era pronta a tornare in1, ma i mancati accordi con Red Bull e Mclaren avrebbero fatto cambiare strategia: massima attenzione al ..., per esempio, ha recentemente avviato la produzione industriale di carburanti sintetici a ... È già deciso che la1 passerà ai carburanti sintetici a partire dalla stagione 2026, nella ...Nella scorsa stagione, sembrava ormai tutto pronto per l'annuncio ufficiale dell'ingresso dellain1. La casa di Stoccarda aveva infatti dichiarato di voler entrare nella massima serie automobilistica e le trattative con la Red Bull per rilevare delle quote del team del campione ...

Formula 1, Porsche rinuncia all'ingresso nel 2026 Saltati accordi con Red Bull e Mclaren Il marchio del gruppo Volkswagen era pronta a tornare in Formula 1, ma i mancati accordi con Red Bull e McLaren avrebbero fatto cambiare strategia: massima attenzione al WEC e Formula E. A quanto pare, Porsche non sarà in F1 nel 2026: dopo l'accordo saltato con Red Bull e le trattative non andate a buon fine con Williams e McLaren, la casa tedesca si concentrerà su WEC e Formula E.