Fognini-Struff stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Inizialmente il ligure doveva incontrare Constant Lestienne ma, a causa del forfait del tennista transalpino, si troverà davanti il qualificato tedesco, quest'oggi fuori dai primi cento giocatori del mondo ma capace di raggiungere anche la top trenta nell'agosto del 2020. I precedenti sono 3-1 per l'azzurro, con quest'ultimo che si è portato a casa al terzo e decisivo set gli ultimi due andati in scena sul cemento outdoor. Le quote dei bookmakers sono in grande equilibrio per una partita che si prospetta molto combattuta. Fognini è reduce dall'eliminazione al primo turno ad Indian Wells mentre ...

