FOCUS – Inter | lo svantaggio è sinonimo di ko | solo due le rimonte riuscite

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Quando l’va innon riesce (quasi mai) a recuperare Quando l’va in… perde. E’ questo uno dei dati analizzati oggi dal Corriere dello Sport che sottolinea come la squadra nerazzurra è riuscita a portare a casa punti da situazione disolamente in due occasioni in questa stagione. “La forza mentale e il carattere di una grande squadra emergono e si notano in particolare nelle difficoltà. Ad esempio, dopo un gol incassato, soprattutto se significa andare sotto nel punteggio. Ebbene, quando è capitato all’è stato come una sentenza. Nel 2023, infatti, in nerazzurri sono andati sotto in 5 occasioni e soltanto con la Cremonese sono riusciti a ribaltare il risultato, portando a casa i 3 punti. Nelle altre occasioni, invece, hanno sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, un lampo per salvare la stagione. Acerbi perno difensivo - - internewsit : Inter, la Juventus capace di sfruttare i punti deboli. Evidenze - - internewsit : Inter, fascia sinistra decimata: compito cruciale per Inzaghi - - internewsit : Asllani, chance Inter nelle nove gare di aprile? Una condizione - - internewsit : Skriniar, 10 giorni per il recupero e lasciare un buon ricordo all’Inter - -

Il problema è: con quali soldi ricostruirla La Gazzetta dello Sport dedica unal club nerazzurro. I giocatori considerati con un passo già fuori dall'sono 11. Ma, come detto, per una ...L'altra parte del tabellone ha messo di fronte Napoli, Milan, Benfica ed. Possiamo dire che qui non ci sono milioni da contare ma si va avanti con le idee e non solo per fare risultato. Napoli ...Walter Sabatini anticipa le mosse per le panchine dell'anno prossimo. Con unsul Milan . Sulla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo ex Roma e, dice: " Luis Enrique è cresciuto ed è all'altezza dei grandissimi, mi piacerebbe enormemente rivederlo in Serie A. ...

GdS - Dzeko sceglie di nuovo l'Inter: niente biennale e ingaggio ridotto. Tutto fa pensare che... Fcinternews.it

Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sui nerazzurri convocati in nazionale, con le parole di Milan Skriniar e le sue condizioni ...L’attaccante dell’Inter ha preso parte alla seconda seduta di preparazione ... Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in un focus sulle ultime operazioni chiuse dai rossoneri: “È senza dubbio Charles ...