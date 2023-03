Fiumicino | tragica fine per Giulio | trovato morto sotto il ponte dell’aeroporto

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 marzo 2023)– Dramma sul litorale romano, dove il corpo senza vita di un uomo è stato riil, a. Si tratta diSangermano, il 52enne scomparso la scorsa settimana (leggi qui). Di lui si erano perse le tracce venerdì 17 marzo, quando la mattina è uscito di casa per andare a lavorare. La sua auto, con all'interno il cellulare, era stata rinvenuta poche ore la denuncia di scomparsa. Oggi il ritrovamento del corpo. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine che al momento non escludono nessuna pista. La salma è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha deciso di effettuare l'autopsia per capire l'esatto motivo della morte. In aggiornamento…