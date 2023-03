Fiumicino, 35 collegamenti aerei in più e 10 nuove destinazioni: le novità in vista dell’estate (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma. Oltre 35 i nuovi collegamenti aerei di cui più di 10 verso nuove destinazioni mai servite fino a questo momento con voli diretti nemmeno nel periodo Pre-Covid ed una programmazione che in modo graduale si avvicina ai livelli pre pandemia con più di 100 compagnie aeree che serviranno oltre 200 destinazioni verso più di 70 paesi. I nuovi collegamenti aerei e le novità della stagione estiva Nella prossima estate uno dei protagonisti per gli aeroporti romani sarà senza dubbio il mercato nordamericano. Basti pensare che nei mesi più ‘caldi’ si arriverà anche a 34 partenze al giorno, di cui 11 per New York. Tra le maggiori novità anche i nuovi collegamenti per San Francisco, destinazione lanciata in estate da Ita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma. Oltre 35 i nuovidi cui più di 10 versomai servite fino a questo momento con voli diretti nemmeno nel periodo Pre-Covid ed una programmazione che in modo graduale si avvicina ai livelli pre pandemia con più di 100 compagnie aeree che serviranno oltre 200verso più di 70 paesi. I nuovie ledella stagione estiva Nella prossima estate uno dei protagonisti per gli aeroporti romani sarà senza dubbio il mercato nordamericano. Basti pensare che nei mesi più ‘caldi’ si arriverà anche a 34 partenze al giorno, di cui 11 per New York. Tra le maggiorianche i nuoviper San Francisco, destinazione lanciata in estate da Ita ...

