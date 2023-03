Fisioterapista vs Farmaci e chemioterapia (Di mercoledì 22 marzo 2023) ARTICOLO AGGIORNATO Ci è stato segnalato un canale che ha quasi 700mila follower, AlmaPhysio. Dal canale nelle scorse settimane ci avete segnalato due video, uno che s’intitola: La VERITÀ nascosta sulla chemioterapia E l’altro uscito il 20 marzo 2023, dal titolo: i Farmaci DA NON PRENDERE MAI e che il tuo medico continua a prescriverti Il canale è gestito da Gianluca Italiano, Fisioterapista, e porta il nome della sua società in quel di Milano, AlmaPhysio. Italiano viene sempre indicato come dott. Gianluca Italiano, ma appunto non è medico, bensì Fisioterapista. E guarda caso, per cercare di evitare incomprensioni, in fondo alla descrizione dei suoi video su YouTube il dottor Italiano riporta: Guardando questo video comprendi che questo video è solo a scopo didattico. Non è destinato a sostituire la consulenza medica ... Leggi su butac (Di mercoledì 22 marzo 2023) ARTICOLO AGGIORNATO Ci è stato segnalato un canale che ha quasi 700mila follower, AlmaPhysio. Dal canale nelle scorse settimane ci avete segnalato due video, uno che s’intitola: La VERITÀ nascosta sullaE l’altro uscito il 20 marzo 2023, dal titolo: iDA NON PRENDERE MAI e che il tuo medico continua a prescriverti Il canale è gestito da Gianluca Italiano,, e porta il nome della sua società in quel di Milano, AlmaPhysio. Italiano viene sempre indicato come dott. Gianluca Italiano, ma appunto non è medico, bensì. E guarda caso, per cercare di evitare incomprensioni, in fondo alla descrizione dei suoi video su YouTube il dottor Italiano riporta: Guardando questo video comprendi che questo video è solo a scopo didattico. Non è destinato a sostituire la consulenza medica ...

