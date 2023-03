Fiorentina via dal Franchi per due anni: non si poteva lasciare fare a Commisso? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il progetto per ristrutturare lo stadio Franchi a Firenze torna a fare discutere. Il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, infatti, ieri ha di fatto ufficializzato quella che era una necessità palese fin dall’inizio, ovverosia quella per la Fiorentina di trovare un nuovo impianto in cui disputare le gare casalinghe per due anni, durante i L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il progetto per ristrutturare lo stadioa Firenze torna adiscutere. Il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, infatti, ieri ha di fatto ufficializzato quella che era una necessità palese fin dall’inizio, ovverosia quella per ladi trovare un nuovo impianto in cui disputare le gare casalinghe per due, durante i L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

