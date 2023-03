Fiorentina via dal Franchi: cinque ipotesi per il “trasloco” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dove giocherà la Fiorentina? Il club toscano è destinato a spostarsi lontano dal Franchi per due stagioni per consentire i lavori di riqualificazione dello stadio. Lo ha confermato nella giornata di ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella: «Siamo d’accordo: la scelta è giocare fuori dal Franchi per due campionati dalla metà del 2024 alla L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dove giocherà la? Il club toscano è destinato a spostarsi lontano dalper due stagioni per consentire i lavori di riqualificazione dello stadio. Lo ha confermato nella giornata di ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella: «Siamo d’accordo: la scelta è giocare fuori dalper due campionati dalla metà del 2024 alla L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : #Fiorentina via dal Franchi per due stagioni, il club cerca una 'casa' temporanea. Sul tavolo cinque ipotesi per il… - xayde983 : 39.454 spettatori (abbonati e paganti) hanno poi stabilito un nuovo record superando i 39.027 (non paganti) di Juve… - Fantacalcio : Lavori per il nuovo Franchi, Fiorentina 'ospite' altrove per due anni - AleCat_91 : DEVASTO VALERIANI E BRUNI, EMILY E MARCHIOL, FOMENTO BARBAROTTO E 42 FAN... - milansette : Milan-Fiorentina Femminile, al via la vendita dei biglietti -